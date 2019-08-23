Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Cumartesi gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

Döviz fiyatlarının ani fiyat dalgalanmalarından etkilenen altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yatırım yapmak ve sevdiklerine hediye etmek amacı başta olmak üzere pek çok sebeple alım yapacak olan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak altın fiyatları ne kadar? sorusuyla yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? İşte gram tam ve çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (24 AĞUSTOS 2019)

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