Bodrum’da yıkımlar başladı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 20 Ağustos'ta incelemelerde bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen projelerde yıkımlara başlandı. Dün sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bodrum Belediye ekipleri, jandarma ve yıkım ekibi Küçükbük Mahallesi Çetilli burnunda bulunan 330 villanın, 1 otelin bulunduğu, eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin şirketi Besa İnşaat'ın yaptığı The Bo Viera projesindeki kaçak yapıları yıkmaya geldi. Denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilen 200 milyon dolar yatırımla Şubat 2016'da yatırımına başlanan rezidans ve villa inşaatının asansör kulesi ve geçiş koridorunda yıkım işlemi başlatıldı. Yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemeyen firma yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Yetkililerin gözetiminde ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün kaldırılması için firma elemanlarınca çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetimindeki inşaat firması çalışanları, asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye başladı. Beton blokların kesiminin tamamlanmasından sonra bunların vinçle alınacağı öğrenildi. Yıkım sırasında jandarma ve zabıta ekipleri de bölgede tedbir amacıyla bekletildi.