DHL Express Türkiye’ye güveniyor

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SABIHA Gökçen Havalimanı'nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı'nda da 135 milyon euroluk yatırım yaptıklarını belirten DHL Express Türkiye'nin Üst Yönecisi (COE) Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Orada büyük bir tesisimiz var ve tam otomasyona sahip bir operasyon merkezi" dedi. Lassen, Türkiye'nin dünyada merkezi bir yerde olduğunu, kendilerin de Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydederek, DHL Express olarak Türkiye'de 1981'den beri faaliyet gösterdiklerini söyledi. Türkiye'ye her zaman yatırım yaptıklarını ve Türkiye'de pazar lideri olduklarını ifade eden Lassen, "Biz, Türkiye'ye ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyoruz. DHL Express'in ana merkezi de Türkiye'ye çok güveniyor. Türkiye'nin temeli oldukça güçlü. Türkiye iyi bir konumda ve Türkiye ekonomisi dünyada ilk 15'de" ifadelerini kullandı.