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Son dakika haberi: ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos Canlı dolar kuru alış satış fiyatı burada

Ekonomi başlığı altında milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisi durumunda olan hakkında son dakika hareketlilikleri bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Yatırım ve alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz fiyatlarını takip eden yurttaşlar, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününe alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:01
Son dakika haberi: Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos Canlı dolar kuru alış satış fiyatı burada

Altın ile beraber da ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Gece saatlerinden itibaren dolar kurunda yaşanan dalgalanma, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos Canlı dolar kuru alış satış fiyatı burada
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