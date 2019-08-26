Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Stop Loss nedir ve ne işe yarar? Dolar kuru ve finansal piyasalarrda stop-loss

nedir ve ne işe yarar? kuru ve finansal piyasalarrda stop-loss

Küresel finansal piyasalarda yaşanan olağanüstü hareketlilikler nedeniyle yatırımcıların stop-loss konusunda araştırmaları da hız kazanmış durumda. Peki, stop-loss nedir ve ne işe yarar? Stop-loss dünyada neredeyse tüm borsalarda kullanılan (örn: ve bitcoin borsaları) bir işlem türüdür. Stop-loss sadece bireysel olarak kar-zarar yaptırma ihtimalinin yanında kar topu etkisiyle piyasalarda büyük etkilere de neden olabilmektedir. İşte  stop-loss hakkında bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:31
Stop Loss nedir ve ne işe yarar? Dolar kuru ve finansal piyasalarrda stop-loss

Stop-loss, bir varlığın belirli bir fiyat noktasına ulaştığında satılması için önceden emir verilmesi demektir.. Bir ticaretteki zararı veya kazancı sınırlamak için kullanılır. Stop-loss, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ticaret için kullanılabilir. Bu, bir yatırımcının komisyoncu / acente ile belirli bir miktarda aracı kurumun ödemesini yaptığı otomatik bir emirdir. Stop-loss ayrıca "stop emri" veya "stop emri" olarak da bilinir. Stop-loss emri vererek, yatırımcı, borsaya önceden belirlenmiş bir fiyat limitine ulaştığında güvenli talimatını verir.

STOP LOSS NEDİR?

Örneğin, eğer ABC yatırımcısı XYZ şirketinin hisseleri için belirli bir fiyatla teklif vermek isterse, aracı kurumuna hisse senedi alımlarına karşı limiti koyması talimatını verir. Stok, belirlenen teklif fiyatına ulaştığında, aynı satın alma işlemine otomatik olarak bir emir uygulanır.

X şirketinin hisselerine zaten sahipseniz ve bunları satmak istiyorsanız, fiyattan belli bir seviyeye veya en düşük seviyeye ulaştığında broker'ınızdan bunları satmasını istersiniz. Buna göre, fiyat aralığı belirlenen sınırlara uyduğunda otomatik bir sipariş tetiklenir ve alış ya da yatış işleminiz otomatik olarak gerçekleşir.

Stop Loss Emirleri Nasıl Verilir?

Zarar durdur emrine, forex platformunuz üzerinden emir türlerinin olduğu sekmeyi seçerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Emri seçtiğinizde karşınıza bir pencere gelecektir. Teminat bedeliniz baz alınarak, ne kadar sınırlandırma yapacağınız platformda gözükecektir. Bu verilere bağlı olarak, oluşturduğunuz pozisyonu sınırlandırabilir ve avantajlı pozisyonları kaçırmadan, aldığınız sinyallere göre pozisyonunuzun otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Kaybetmeyi Göze Aldığınız Miktarı Belirleyin

Güvenli forex yatırımlarından bahsedebilmek için, ilk başta değerlendirdiğiniz araçları doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Alınan kararlar sermayeniz ile doğru orantılı olmalıdır. Stop loss kullanırken, piyasa pozisyonunuz ters yönde hareket ettiği takdirde ne kadar para kaybetmeyi göze alacağınıza karar verin. Bu işte önceliğiniz ne kadar kazanacağınız değil, ne kadar kayba tahammül göstereceğiniz olmalı. Bu konuda görüşlerini açıklayan uzmanlar, herhangi bir yatırımda toplam paranızın belli bir yüzdesinden fazlasını riske etmememiz gerektiğini söylüyorlar. Yine uzmanlara göre bu oran, mümkünse %4'ü geçmemeli.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Stop Loss nedir ve ne işe yarar? Dolar kuru ve finansal piyasalarrda stop-loss
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN