Stop Loss nedir ve ne işe yarar? Dolar kuru ve finansal piyasalarrda stop-loss

Stop-loss, bir varlığın belirli bir fiyat noktasına ulaştığında satılması için önceden emir verilmesi demektir.. Bir ticaretteki zararı veya kazancı sınırlamak için kullanılır. Stop-loss, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ticaret için kullanılabilir. Bu, bir yatırımcının komisyoncu / acente ile belirli bir miktarda aracı kurumun ödemesini yaptığı otomatik bir emirdir. Stop-loss ayrıca "stop emri" veya "stop emri" olarak da bilinir. Stop-loss emri vererek, yatırımcı, borsaya önceden belirlenmiş bir fiyat limitine ulaştığında güvenli talimatını verir.

STOP LOSS NEDİR?

Örneğin, eğer ABC yatırımcısı XYZ şirketinin hisseleri için belirli bir fiyatla teklif vermek isterse, aracı kurumuna hisse senedi alımlarına karşı limiti koyması talimatını verir. Stok, belirlenen teklif fiyatına ulaştığında, aynı satın alma işlemine otomatik olarak bir emir uygulanır.

X şirketinin hisselerine zaten sahipseniz ve bunları satmak istiyorsanız, fiyattan belli bir seviyeye veya en düşük seviyeye ulaştığında broker'ınızdan bunları satmasını istersiniz. Buna göre, fiyat aralığı belirlenen sınırlara uyduğunda otomatik bir sipariş tetiklenir ve alış ya da yatış işleminiz otomatik olarak gerçekleşir.

Stop Loss Emirleri Nasıl Verilir?

Zarar durdur emrine, forex platformunuz üzerinden emir türlerinin olduğu sekmeyi seçerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Emri seçtiğinizde karşınıza bir pencere gelecektir. Teminat bedeliniz baz alınarak, ne kadar sınırlandırma yapacağınız platformda gözükecektir. Bu verilere bağlı olarak, oluşturduğunuz pozisyonu sınırlandırabilir ve avantajlı pozisyonları kaçırmadan, aldığınız sinyallere göre pozisyonunuzun otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

Kaybetmeyi Göze Aldığınız Miktarı Belirleyin

Güvenli forex yatırımlarından bahsedebilmek için, ilk başta değerlendirdiğiniz araçları doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Alınan kararlar sermayeniz ile doğru orantılı olmalıdır. Stop loss kullanırken, piyasa pozisyonunuz ters yönde hareket ettiği takdirde ne kadar para kaybetmeyi göze alacağınıza karar verin. Bu işte önceliğiniz ne kadar kazanacağınız değil, ne kadar kayba tahammül göstereceğiniz olmalı. Bu konuda görüşlerini açıklayan uzmanlar, herhangi bir yatırımda toplam paranızın belli bir yüzdesinden fazlasını riske etmememiz gerektiğini söylüyorlar. Yine uzmanlara göre bu oran, mümkünse %4'ü geçmemeli.

