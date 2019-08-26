Türkiye İş Bankası 95 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL'lik bir sermaye ile yola çıkan Türkiye İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor. Banka, bugün yaklaşık 525 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile ülkenin en büyük özel bankası konumunda bulunuyor. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve milli ekonominin tesisinde kritik rol üstlenen bankanın, Haziran 2019 itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığı kaynak 405.2 milyar TL, bankanın özkaynak büyüklüğü ise 58.7 milyar TL oldu. Banka bugün yurtdışında KKTC, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn'de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan'da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin'de ve Mısır'da temsilcilikleri bulunuyor.