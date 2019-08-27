Dolar kuru son dakika hareketliliği! Dolar bugün ne kadar, şu an kaç TL? 27 Ağustos 2019 döviz alım satım fiyatları

Döviz fiyatlarında son dakika hareketliliği... Dü gece saatlerinden bu yana dolar kurunda yaşanan anlık ve spekülatif dalgalanma, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde gerçekleştiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 27 AĞUSTOS 2019 SALI

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