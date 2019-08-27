Emekliye son dakika zam müjdesi haberi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli yeni yılda yapılacak zam miktarını beklemeye koyuldular. Ocak ayında yapılacak maaş artışında en büyük etken, enflasyon rakamları olacak. Yapılan enflasyon tahminleri neticesinde ise emeklinin alacağı zam miktarı tahmin ediliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞINA OCAK'TA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…