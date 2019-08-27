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Emekliye son dakika zam müjdesi haberi! En düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak?

Türkiye’de 12 milyonun üzerine düzenli olarak zam haberlerini yakından takip ediliyor. Yapılan son enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam miktarının yüzdesi belirlendi. Son dakika haberinin detaylarına göre SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 07:30
Emekliye son dakika zam müjdesi haberi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon yeni yılda yapılacak zam miktarını beklemeye koyuldular. Ocak ayında yapılacak maaş artışında en büyük etken, enflasyon rakamları olacak. Yapılan enflasyon tahminleri neticesinde ise emeklinin alacağı zam miktarı tahmin ediliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞINA OCAK'TA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Emekliye son dakika zam müjdesi haberi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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