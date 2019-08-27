Şampiyonlar Ligi’ne yetişecek

İstanbul Karaköy'de 1.2 kilometrelik sahil bandını 200 yıl sonra halkın erişimine açan ve İstanbul'u kruvaziyer turizminde ön plana çıkaracak olan Galataport İstanbul projesi için geri sayım başladı. Mayıs 2020'de açılması planlanan proje, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına yetiştirilecek. Dev cruise şirketlerinin rezervasyon yaptırdığı Galataport İstanbul'a ilk kruvaziyer gemisi 5 Nisan 2020'de yanaşacak. Galataport'un yılda 7 milyonu yabancı olmak üzere 25 milyon turist hedefi var. Bu ziyaretçilerin Türkiye'nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.







1.7 MILYAR DOLAR

Doğuş Grubu, 2013'te o dönemde Salıpazarı olarak anılan projenin ihalesini, 702 milyon dolar teklifle kazanmış, 2014'te Bilgili Holding ortak olmuştu. Ferit Şahenk, Galataport İstanbul'un Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta olduğunu ve Doğuş Grubu için de bir ustalık dönemi eseri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İstanbul'a bambaşka bir açıdan daha kavuşmuş oluyoruz. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 kilometrelik sahil şeridi halka açılıyor. İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020'de kapılarını açıyor." Serdar Bilgili de Galataport İstanbul'un şehrin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım olduğunu ifade etti.



SENEYE 64 SEFER

Galataport'un şu anda 2020 yılı için toplam 64 sefer, 2021 için ise planlanmış 145 seferi bulunuyor. Galataport İstanbul'a rezervasyon yapan firmalar, burayı ana liman olarak kullanacak. Şu ana kadar dünyanın dev kruvaziyer şirketlerinden Celestyal, Carnival, Royal Caribbean, MSC rezervasyon yapmış durumda.





TERMINALI YERIN ALTINDA OLACAK

Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı'nda dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal yer alacak. Terminalin yer altına alınmasıyla, turist otobüslerinin trafiği de yer altına alınmış oldu. Taksi ve otobüsler için ayrı ayrı noktalar da oluşturuldu. Aynı anda 70 otobüs terminalde bulunabilecek. Gemiden inen binlerce turist, bagajlarını alıp, gümrükten geçip bir saat içinde İstanbul'a adım atacak.



KREDISI YAPILANDIRILDI

Hüsnü Akhan'ın verdiği bilgilere göre Galataport projesinin kredisinde de bir yapılandırmaya gidildi. Projenin finansmanı için 2016'da 6 bankanın katılımıyla 14 yıl vadeli 1 milyar 20 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştı. Akhan, kredinin ödemelerinin 2022'de başlatacağını belirterek, kredinin yeniden yapılandırma ve vadelendirme için bankalarla öngörüşme yapıldığını ve sözlü mutabakat oluştuğunu kaydetti.