Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından sıkça araştırılırken, son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Merkez'in yılsonu enflasyon tahminini açıklamasıyla birlikte emeklinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ile ilgili fikir sahibi olunmaya başladı. Peki, 2020 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı tahmini…

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ GELDİ! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…