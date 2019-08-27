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haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2019 Ocak ve Temmuz aylarında iki kere zam alan emekliler, aynı zaman da iki bayramda da biner liralık ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, bilindiği üzere 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtları…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:22
Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından sıkça araştırılırken, gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Merkez'in yılsonu enflasyon tahminini açıklamasıyla birlikte emeklinin Ocak ayında alacağı zam miktarı ile ilgili fikir sahibi olunmaya başladı. Peki, 2020 Ocak ? Sabah.com.tr olarak sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı tahmini…

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ GELDİ! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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