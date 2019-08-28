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Son dakika haber: Kredi oranlarında bir indirim daha! Akbank, Vakıfbank, , Garanti konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Kredi oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda , Vakıfbank ve 'ın arka arkaya yaptığı indiriminin ardından birçok da oranlara önemli değişiklikler yapmıştı. Son olarak Akbank'ın da indirim yapmasının ardından "Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Haberimizde bankalara göre oranlar ile ilgili son verileri bulabilir ve ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:08
Son dakika haber: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

, ve Vakıfbank'ın ardından birçok konu, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranlarında indirim yapınca vatandaşlar kredi için bankalara rekor başvuruda bulundu. indiriminin ardından gözler diğer bankalara çevrilirken son dakika haberi Akbanka'tan geldi. Vatandaşlar son gelişme ile birlikte 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.Haberimizde güncel kredi faiz oranlarını bulabilir ve bankalara ait son veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank ve son olarak Akbank'a ait faiz oranları...

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Son dakika haber: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları
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