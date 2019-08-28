Son dakika haber: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından birçok banka konu, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında indirim yapınca vatandaşlar kredi için bankalara rekor başvuruda bulundu. Kredi faiz oranları indiriminin ardından gözler diğer bankalara çevrilirken son dakika haberi Akbanka'tan geldi. Vatandaşlar son gelişme ile birlikte 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.Haberimizde güncel kredi faiz oranlarını bulabilir ve bankalara ait son veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank ve son olarak Akbank'a ait faiz oranları...