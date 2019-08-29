Çinli ve Rus turist en çok lükse harcadı

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle Asya ve Körfez ülkelerinin alışveriş destinasyonu olan Türkiye, lüksün de adresi oldu. 51 ülkede vergisiz alışveriş işlemi gerçekleştiren Global Blue'nun verilerine göre, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre lükse en fazla para harcayanlar yüzde 77'lik büyümeyle Çinliler oldu. Çinlileri yüzde 68 ile Rusya, yüzde 44 ile Körfez ülkeleri takip etti. Lüks alışverişlerinde harcanan paradan en fazla pay alan kategori moda ve hazır giyim oldu. Yılın ilk 7 ayında bu alana en fazla para harcayanlar Ruslar olurken Ruslar'ı Azeriler ve Körfez Ülkeleri takip etti. Çinliler ise geçen yıla göre moda ve hazır giyim kategorilerindeki harcamalarını yüzde 100 artırdı.Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kur avantajıyla yabancı turistin bu yıl geçen yıla oranla perakendeye yüzde 50'nin üzerinde katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Turistik bölgelerdeki mağazaların cirolarının büyük kısmının yabancı turistten geldiğini vurgulayan Öncel, turistik beldelerdeki koleksiyonların da o beldeleri en çok ziyaret eden turist potansiyeline göre belirlendiğini kaydetti. Turist harcamalarında en fazla payını artıran kategori ise parfüm ve kozmetik oldu. Bu kategoride Çinliler'in harcamaları geçen yıla göre yüzde 244 artarken, bu kategoride Azeriler'in harcamadaki yüzde 128'lik artışı dikkat çekti. Saat ve mücevhere ise en fazla Çinliler ve İranlılar para harcadı.Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu, bazı AVM'lerin cirolarının yüzde 35'ten fazlasının turist alışverişlerinden geldiğini söyledi. Asya ve Ortadoğulular'ın Türkiye'yi ciddi bir alışveriş destinasyonu olarak görmeye başladığını belirten Özpamukçu, kişi başına turist harcamasının 1000 dolara çıkması için perakende-turizm işbirliklerinin artması gerektiğini söyledi.TÜRKIYE'YE gelen turistlerin yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yaptıkları toplam alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinliler'in, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı. Aynı dönemde 6 bin 782 liralık harcamayla Katar ilk sırada yerini alırken, Katar'ı 6 bin 441 lira ile BAE, 5 bin 412 lira ile Almanya takip etti.