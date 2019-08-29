Memura %4+4 zam

Hükümet, 2002'den bu yana en düşük memur aylığına yüzde 102 artış yaparak kamu çalışanlarının alım gücünü korumayı başardı. Hükümetin son teklifini dikkate alarak 5,2 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında yüzde 3+3 oranında artış yapılmasına karar verdi. Kurul kararını açıklayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin hükmü karara bağlamış olduklarını söyledi.

Memur zammı belli oldu

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Toplam 3,2 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin maaş zammı dün akşam netleşti. Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığı'nda toplanan Kurul kararı oy çokluğu ile aldı. Kararı açıklayan Sayıştay Başkanı Baş, 800'ü aşkın madde üzerinde müzakere ettiklerini ve oylama yaptıklarını söyledi. Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri olduğunu belirten Baş, "Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi" dedi.







GÖRÜŞME SÜRECİ 20 AĞUSTOS'TA SONA ERDİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının belirlenmesi için 5. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos'ta başladı, 20 Ağustos'ta belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı. Görüşmeler kapsamında hükümet 16 Ağustos'ta ilk zam teklifini açıkladı. 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2.5 zam teklifinde bulundu.



İKİNCİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

Ancak memur konfederasyonları kabul etmedi. Bunun üzerine 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunuldu. Bu teklifi de kabul etmeyen Memur-Sen iş bırakma ve Bakanlık önünde cüzdan eylemi yapmıştı.



HÜKÜMET MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEDİ

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığındaki Hakem Kurulu'nun aldığı kararla milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem ücretleri hem de sosyal hakları iyileşti. Emeklilere ve memurlara enflasyon farkları da ödenecek.







'MADDELERİN ÜÇTE İKİSİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 800'ü aşkın madde üzerinde müzakere ettiklerini ve oylama yaptıklarını belirterek, "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu" dedi. 800 maddeden büyük bir kısmının kabul edildiğini, kabul edilmeyenlerin de gerekçelerinin ortaya konulduğunu belirten Baş, "800 madde içerisinde en önemlisi ve beklenileni zam oranları. Şüphesiz ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, kamu maliyesinin içerisinde bulunduğu ekonomik durum dikkate alındığında, enflasyon ortamı da göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin hüküm de karara bağlanmış oldu" diye konuştu.



MEMURSEN'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Memur-Sen Kurul kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kamu işveren heyetinin sunduğu tekliflerin yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi üzerine Hakem Heyeti'ne gittiği anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı: "23 Ağustos'ta başvurusunu yaptığımız Hakem Heyeti, 24 Ağustos'ta mesaisine başlamış ve hem kamu görevlileri sendikaları heyetinin hem de kamu işveren heyetinin görüşlerini incelemişti. İncelemeleri bitiren Hakem Heyeti, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacakları zam oranları ve haklar ile ilgili nihai kararını verdi. Verilen bu karar sonrasında yeni değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak bu değerlendirmeleri perşembe günü (bugün) kamuoyu ile paylaşacağız." Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tümer de konuyu konfederasyon olarak başkanlar kurulunda değerlendireceklerini söyledi.