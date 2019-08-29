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150 bini geçti

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Superbox 150 bini geçti
TURKCELL'IN evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox'ın kullanıcı sayısı son 4 ayda yüzde 165'ten fazla artarak 150 bini aştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye'de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk. Bu yenilikçi çözümümüzün bugüne kadar 150 bin kişi tarafından tercih edilmesi de müşterilerimizin hak ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin önemli bir göstergesi. Superbox'la yüksek hızlarda interneti geniş kitlelerle buluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.
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Superbox 150 bini geçti
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