En düşük memur maaşı 3.875 TL

5.2 milyon memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları belli oldu. Önceki gece toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Ayrıca eşi çalışmayan kamu görevlilerine yapılan aile yardım ödeneğinde de 20 TL artış yapıldı.



EMEKLİ MAAŞI 2.623 TL

Bu artışlar sonucunda, ocak ayından itibaren, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.707 TL'den yüzde 4.5 artışla 3.875 TL'ye yükselecek. Ortalama memur maaşı 4.483 TL'den yüzde 4.2 artışla ocakta 4.669 TL'ye çıkacak. En düşük memur emekli aylığı da 2.523 TL'den yüzde 4 artışla 2.623 TL'ye yükselmiş olacak.

Görevdeki memurlara ve emeklilere enflasyonun, belirlenen oranın üzerinde olması halinde enflasyon farkı da ödenecek. Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından geriye kalan 1.02 puanı da enflasyon farkından geldi. Böylece bu yılın Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması durumunda aradaki fark Ocak ayındaki maaş artışlarına eklenecek.



SOSYAL HAKLAR İYİLEŞTİ

Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca kamu çalışanının ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Maaş dışında aile ve çocuk yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, tazminat ve yemek gibi ödemeleri de artacak.



MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, "Bir toplu sözleşmede uzlaşmak kadar uzlaşmamak da mukadderdir. Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz" dedi.

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