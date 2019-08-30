Girişimlere büyümeyi öğretecek

BUGÜN NELER OLDU

REVO Capital, teknoloji girişimcilerini yatırımcılarla buluşturma ve hızlandırma hedefiyle düzenlediği etkinliklere Revo Start-up Camp ile devam ediyor. 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte iki gün süreyle ve işin uzmanlarınca verilecek eğitimlerin ardından sahneye çıkacak startup'lar arasından seçilecek girişimler Startup Wise Guys hızlandırma programına katılacak. İlk 2 gün kapalı sonrasında açık etkinliğe dönüşecek kampa katılan girişimlere pek çok konuda mentorluk desteği verilecek.Revo Start-up Camp etkinliği, Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi fonlarından Revo Capital tarafından, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmek isteyen teknoloji girişimcilerine işlerini hızlandırma ve yurtdışı pazarlarda büyütme hedeflerinde destek olmak amacıyla düzenleniyor. Avrupa'nın önde gelen girişim hızlandırma programlarından Startup Wise Guys işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte yer almak için başvuruda bulunan ve ön elemede başarılı bulunan girişimciler, iki gün boyunca Revo Capital ve Startup Wise Guys ekiplerinden sunum teknikleri, pazarlama, inovatif büyüme yöntemleri gibi alanlarda eğitimler alacak ve mentorluk seanslarına katılabilecek.Etkinliğin son gününde girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinin yapacakları sunum ve konuşmalar ise startup'lara işlerini büyütmelerinde yol gösterecek. Aynı zamanda girişim fikirleri, büyüme hedefleri ve yöntemleri üzerine kısa sunumlar yapacak girişimciler arasından seçilecek en başarılı girişim Startup Wise Guys hızlandırma programına katılmaya hak kazanacak. Kazananlar Estonya'daki kampa katılırken, 30 bin euroluk nakit yatırım da alacak.