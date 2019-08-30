Talih Kuşu’nda ciro üç katına çıkacak

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Türkiye Varlık Fonu ile Milli Piyango İdaresi'ne en iyi teklifi veren Sisal-Şans Ortak Girişimi arasında sözleşme imzalandı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki Şans Dijital'in yüzde 51 ve İtalyan Sisal'in yüzde 49 katılımıyla kurulan SisalŞans Ortak Girişimi, Milli Piyango'da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı taahhüt etti. 2018'deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesindeydi. Yeni modelle, Milli Piyango'nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Kamuya 10 yılda 28.1 milyar TL kalacak. Bayilerin sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, gelirleri de artacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Maliyetleri azaltıp ciroyu artırırken şans oyunlarımızı dünya standartlarına getireceğiz" dedi.