BMC’den Avrupa atağı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, ihracat çalışmaları kapsamında rotasını Avrupa'ya çevirdi. Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin yakın, orta ve uzun vadedeki gereksinimleri doğrultusunda açılacak ihalelere katılmaya hazırlanan şirket, Letonya'nın başkenti Riga'da ülkenin savunma ve otomotiv firmalarının katılımıyla endüstriyel işbirliği günü düzenledi. Etkinlik kapsamında BMC, Letonya'da faaliyet göstermekte olan firmalarla uzun soluklu işbirliği modelleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. Letonya savunma sanayisi firmalarının uluslararası arenadaki temsilinden sorumlu kuruluş olan Federation of Defence and Security Industries Latvia (FSDI) koordinasyonunda gerçekleştirilen işbirliği günü, Letonya'nın önde gelen savunma ve otomotiv firmaları tarafından yoğun ilgi gördü.Zırhlı araç ihalelerine ilişkin işbirliği imkânlarının görüşüldüğü etkinlikte, BMC'nin bölgesel vizyonu ve bu doğrultuda Letonya savunma ve otomotiv sanayisine sağlayacağı katkı ve işbirliğinin detayları anlatıldı. Letonya geçen aylarda yaklaşık 450 adetlik zırhlı araç ihalesini resmi olarak yürürlüğe koydu ve buna istinaden dünyadaki tüm üretici firmalarla irtibata geçti. Söz konusu ihalenin 2021 başında sonuçlanması öngörülüyor. Paletli kara araçları sınıfında da yeni ihalelerin duyurulması planlanıyor. BMC resmi kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, şirket her iki ihaleye de çözüm paketleri sunabilecek potansiyele sahip.