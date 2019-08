İhracata büyük katkı sağlayacak

BUGÜN NELER OLDU

1915 Çanakkale Köprüsü, yatırımcılara, sanayicilere, ihracatçı ve vatandaşlarımıza katkı sağlayacak son dönemdeki en önemli projelerden biri. Normalde feribotla geçiste ortalama 1 saati bulan geçiş süresinin 3-4 dakikaya inecek olmasının yanında Çanakkale'yi ve aynı zamanda Ege'yi Marmara'ya bağlayacak. Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu ile birlikte Çanakkale Köprüsü ve çevresindeki otoyolların tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak ve Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün konsorsiyum tarafından işletileceği 16 yıllık dönemde 16 milyar dolarlık ekonomik katkı yaratması bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam ve katkının çok önemli bir bölümü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlaması ile gerçekleşecek. Bu entegrasyon ekonomik gelişimin yanında sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına da fırsat tanıyacak. Konuyla ilgili olarak iş dünyası da umutlu. Köprünün daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı sağlayacağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Ekonominin can damarı olan Ege ve Marmara'daki aktiviteyi hızlandıracak ve biz ihracatçılar için de önemli faydalar sağlayacak" dedi. Çetinkaya şunları söyledi: "Çünkü bu yol sadece Ege ile Marmara'yı birbirine bağlamakla kalmıyor aynı zamanda Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'den Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan'a hızlı bir şekilde yük hareketleri olacak. Bu rota üzerinden açılacak yeni ihracat kanalı ülke ekonomisine büyük katkı yaratacak. Söz konusu süre ve maliyet kazancı dış ticaretin etkinliğini de artıracak. Köprü ile birlikte sağlanacak ulaşım kolaylığı yatırımcı firmaları da bölgeye çekecek. Nakliyelerin kolaylaşıp maliyetlerin düşecek olması ile Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ivme kazanmasını bekliyorum. Bölgede planlanan her fabrika, vatandaş için iş demek. Bu anlamda, köprünün istihdama sunacağı katkı da son derece anlamlı olacak.Çetınkaya, nakliyelerin kolaylaşıp maliyetlerin düşecek olması ile Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ivme kazanmasını bekliyorum. Bölgede planlanan her fabrika, vatandaş için iş demek. Bu anlamda, köprünün istihdama sunacağı katkı da son derece anlamlı olacak. Çevredeki mevcut sanayi tesisleri de yaratılan bu ortamdan yararlanacaktır. Daha kısa sürelerde ve düşük maliyetli teslimat şansı, bölgeden yeni ihracatçı firmaların çıkmasını sağlayabilir. Burada turizm için de ayrı bir parantez açmak gerekir. Avrupa ülkeleri ile mesafenin kısalacak olması, komşu nakliyelerin kolaylaşıp maliyetlerin düşecek olması ile Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ivme kazanmasını bekliyorum" dedi.