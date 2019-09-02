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'nde 150 çalışanın işine son veriliyor

Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, ABD'li işverenin İncirlik Hava Üssünde 150, Ankara'da da 10 çalışanın işine son vereceğini bildirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:07

Akalın yaptığı açıklamada, İncirlik'teki ABD yönetiminin Vectrus System Corparation Şirketinde tenkisat yapılacağını bildirdiğini belirterek, "Bu çıkışlar İncirlik Hava Üssü'nden 150 kişi ve Ankara'da bulunan O.D.C bölümünden de 10 kişi olmak üzere 160 çalışanımızı kapsıyor. Böylesi bir tenkisata karşıyız" dedi.
İşçi çıkışlarını doğru ve etik bulmadıklarını söyleyen Akalın, "ABD'li işvereni, daha duyarlı olmaya davet ediyoruz, buna rağmen eğer tenkisat yapılacaksa işverenle aramızda imzalanan toplu iş sözleşmesinin 35'inci maddesi gereğince belirlenen şartlara harfiyen uyulmasını ve kötüye kullanılmamasını talep ediyoruz. Aksi takdirde Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi ve bağlı bulunan tüm şubelerimizle gereken en sert tedbirlerin alınacağının bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

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İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışanın işine son veriliyor
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