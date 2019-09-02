River Plate, THY ile dünyaya açılacak

BUGÜN NELER OLDU

RIVER Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yolları'nın (THY) takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak" dedi. THY'nin, 2019- 2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına D'Onafrio'nun yanı sıra THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile T.C. Arjantin Büyükelçisi Vural Altay katıldı. İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanı muhteşem" dedi. Sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.BUGÜNE kadar spor dünyasına sağladıkları çeşitli sponsorluklarla küresel ölçekte sporun ve sporcunun daimi dostu olarak kabul gören Türk Hava Yolları'nın, River Plate ile sağlanılan işbirliğine de farklı önem atfettiklerine vurgu yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Arjantinli sporseverlerle aramızda sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.