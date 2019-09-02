Son dakika güncel kredi faiz oranları 2019! İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt konut kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminden olumlu etkilenen bankalar harekete geçmiş ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik kredi faiz oranlarında indirime gitmişti. Kamu bankalarının tetiklediği indirim ateşi daha sonra özel bankalara da sıçramış ve ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizlerinde çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Ev, otomobil sahibi olmak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler de bu süreçte son dakika araştırmalarını hızlandırmış ve bankaların politikalarına göre uyguladığı oranlara ulaşmaya çalışarak kendileri açısından uygun olan seçeneğe yönelmek istemişti. Biz de haberimizde en yeni kredi faiz oranlarını listeledik.

İşte Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, QNB Finansbank, Denizbank, Halkbank ve diğer bankaların anlık ve son dakika olarak ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.43