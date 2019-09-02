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güncel 2019! İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt !

Kamu bankalarının indiriminin ardından, bir hamlesi de Akbank'tan gelmiş ve banka konutta faizi 1.35'e çekmişti. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu haberin ardından internet üzerinden en güncel kredi faiz oranları araştırmalarına yoğunlaşmış, Akbank - Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Yapıkredi, Garanti Bankası, Halkbank ve diğer bankaların konut - taşıt - oranları ile ilgili en yeni bilgilere sahip olmak istemişlerdi. Bankaların indirim uygulamalarına devam edeceği, söz konusu kampanyalarla konut piyasasının daha da hareketleneceği belirtilirken biz de 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için bankaların uyguladığı faiz oranlarını derledik.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:40
Son dakika güncel kredi faiz oranları 2019! İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt konut kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminden olumlu etkilenen bankalar harekete geçmiş ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik kredi faiz oranlarında indirime gitmişti. Kamu bankalarının tetiklediği indirim ateşi daha sonra özel bankalara da sıçramış ve ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizlerinde çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Ev, otomobil sahibi olmak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler de bu süreçte araştırmalarını hızlandırmış ve bankaların politikalarına göre uyguladığı oranlara ulaşmaya çalışarak kendileri açısından uygun olan seçeneğe yönelmek istemişti. Biz de haberimizde en yeni kredi faiz oranlarını listeledik.

İşte Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, QNB Finansbank, Denizbank, Halkbank ve diğer bankaların anlık ve son dakika olarak ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.43

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Son dakika güncel kredi faiz oranları 2019! İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt konut kredisi faiz oranları!
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