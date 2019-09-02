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haberi: Emekliye ev desteği! İşte desteği ile ilgili tüm detaylar...

Emekliler ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen emekliler, 'nin kontenjanını artırmasını dört gözle bekliyor. , kirada oturan emekli vatandaşlar için 2 talepte bulundu. TÜED, TOKİ kontenjanlarının emekliler için yüzde 50'ye çıkarılmasını ve kira yardımını gündemine taşıdı. Mevcut durumda emeklilere yüzde 25 kontenjan tanınıyor. İşte emekliye ev desteği haberinin detayları...

TAKVİM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:56
Son dakika haberi: Emekliye ev desteği! İşte emekli TOKİ desteği ile ilgili tüm detaylar...

Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

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Son dakika haberi: Emekliye ev desteği! İşte emekli TOKİ desteği ile ilgili tüm detaylar...
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