Son dakika haberi: Emekliye ev desteği! İşte emekli TOKİ desteği ile ilgili tüm detaylar...

Emekliler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen emekliler, TOKİ'nin emekli kontenjanını artırmasını dört gözle bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, kirada oturan emekli vatandaşlar için 2 talepte bulundu. TÜED, TOKİ kontenjanlarının emekliler için yüzde 50'ye çıkarılmasını ve kira yardımını gündemine taşıdı. Mevcut durumda emeklilere yüzde 25 kontenjan tanınıyor. İşte emekliye ev desteği haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:52Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:56
Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.