Turkcell, TFF ile olan sponsorluğunu uzattı

Küçükyalı'da bulunan Turkcell Plaza'da gerçekleşen sponsorluk anlaşmasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcular Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım katıldı. 17 yıldır süren sponsorluk anlaşması 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılırken, ilk kez bir sponsorluk anlaşması dijital imzayla atıldı. İmzanın atıldığı tablet de TFF'nin müzesine konulması için TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediye edildi. Sponsorluk anlaşması sırasında ilk olarak konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, çok güzel bir ortam hazırlandığını belirterek, "Konuşmaya değil, izlemeye gelmiştim. Çok güzel bir ambiyans var. Bekliyoruz da Andorra maçına. Turkcell'in 3 bin çalışanı var, Andorra maçına gelirlerse baya bir kapatmış oluruz. Biletleri ucuz yapalım başkanım. 17 sene önce de vardık, ben yine hocaydım, Emre de oyuncuydu. Gençler de var burada, Merih var, Mahmut genç sayılır. Basketbol takımımıza ve Kadın Voleybol Takımı'mıza da başarılar diliyorum. Az önce heyecanla izledim videoyu. 2020'de mutlaka Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyoruz. Birlikteliğimiz devam etsin, Allah hepimize sağlık versin. Büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: "BU SPONSORLUK MİLLİ TAKIMIMIZA DUYULAN GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Turkcell ile 17 yıldır kesintisiz süren iş ortaklıkları olduğunu söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ortaklığımızda yeni bir döneme adım atıyoruz. Federasyon olarak güçlü ortaklarla işbirliği yapmak, önce markaların birikimlerinden yararlanıp futbolumuzu başarıya taşımak önemli hedeflerimizdendir. Bu anlaşmanın milli takımımıza artı bir değer kattığına inanıyoruz. Uzun soluklu birlikteliğimiz, Turkcell'in federasyonumuza ve A Milli Takım'a duyduğu güveni de gösteriyor. Turkcell'in katacağı sinerji, Şenol Güneş hocamız ve genç kadromuzla, büyük zaferlere imza atmamız için itici güç olacaktır. Engelli futboluna verdikleri destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu anlaşma hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

AHMET AKÇA: "NEPAL'DEN KARAYİPLER'E KADAR AĞ KURDUK"

Bugün iki heyecan birden yaşadığını söyleyerek sözlerine başlayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Bugün Turkcell kadrosuna dahil olan 150 gençle tanıştım. 25 bin kişinin içinden seçtik onları. Türkiye'nin iyi eğitim görmüş gençlerini aramıza kattığımız için çok heyecanlıyım. Bugün ikinci bir heyecan yaşıyorum. Turkcell, Türkiye'nin hizmetinde. Turkcell, bugün Nepal'den Karayipler'e kadar hizmet veren bir firma haline geldi. Futbol hepimizin sevdiği, izlemekten keyif aldığımız, bizi heyecanlandıran bir oyun. Futbolcularımız burada, kaptanı yıllardır izliyoruz, izlemeye de devam edeceğiz. Geçen sene Ampute Milli Takımı başarılı oldu. 2002'deki başarıyı da unutamıyoruz. İnşallah milli takımımız önümüzdeki şampiyonalarda da başarılı olacaktır. Sözleşmemiz hayırlara vesile olsun" diye konuştu.