Yabancı film yapımcılarının yeni gözdesi Türkiye

Türkiye, yabancı film yapımcılarının gözdesi oldu. Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde 99 yabancı yapımın çekimi Türkiye'de gerçekleştirilirken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı 166'ya yükselerek yüzde 68'lik bir artış gösterdi.

Yabancı film çekimlerinin İstanbul, Kapadokya, İzmir Efes, Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde yoğunlaştığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bu destinasyonlar dışındaki mekânların tanıtımı için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bakanlığımızca hazırlanan ve yabancı film yapımcıları için bir rehber niteliğinde olacak 'Filming In Turkey' portalı ile ülkemizde film çekimi için elverişli alanları barındıran lokasyonların da tanıtımlarını yapacak ve yapımcıların ilgilerininin bu alana çekilmesini sağlayacağız" dedi.

2019'da geçen yıla göre yüzde 68'lik artışla 166 yabancı film çekildiğini aktaran Yavuz, Yeni Sinema Kanunu ile getirilen teşviklerin bu artışta büyük payı olduğunu vurguladı. Yavuz, "Bu teşviklerle, ülkemizin bundan sonraki süreçte çok daha fazla ünlü yapıma ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. Geçen yıl çekimleri ülkemizde gerçekleşen 'Charlie's Angel: Silver Cloud' filmi de 29 Kasım'da vizyona girecek olan ünlü yapımlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

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