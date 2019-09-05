KOBİ’lerin buluşları küreselde söz sahibi

KEİRETSU'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Uzun yıllardır Ar-Ge yatırımlarına hız veren CPM Yazılım açık hava mecrasında reklam planı yapan kullanıcılara özel yapay zeka modülleri içeren 'CPM Akıllı Planlama' çözümü geliştirdi. Sistem, reklam planlamalarının manuel yapıldığı ülkemizde, firmalara büyük kolaylık sağlıyor. Geriye dönük kayıtlara ulaşmakta zorlanma, dataların çok yüklü olması, doluluk oranları ve yer listelerini manuel olarak hazırlanmasından kaynaklı sorunlar ortadan kalkıyor. Uzun saatler harcanarak yapılan medya planlama sürelerini minimuma indirmek de mümkün hale geliyor. Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, "Modülün oluşturulma sürecinde daha önceki sektör tecrübemizle mevcut durumları değerlendirdik ve planlama esnasında yaşanan sıkıntıları belirledik. Bu doğrultuda maksimum kârlılıkla bir kampanya planlaması nasıl gerçekleştirilebilir bunun üzerine yoğunlaştık ve projeyi 18 ay gibi bir zamanda tamamladık. Şimdi ise kullanıcıyla buluşturmaya hazırız" dedi. Modülün CPM Yazılım'ın Ar-Ge merkezinin bir çıktısı olduğunu, tamamen özgün bir çalışma olarak üretildiğini ve Türk mühendisler tarafından hazırlandığını söyleyen CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Ahtagil ise, "Medya planlama alanında manuel yapılan iş süreçlerinin hem zaman hem de kârlılık açısından kayıplara yol açmasının önüne geçmek istedik. Oluşturduğumuz modülle 100 adetlik planlama talebi geldiğinde işlemler manuel olarak 10 dakika sürerken, makineyle bu süre beş dakikadan daha az bir sürenin altında yapılıyor" diye konuştu.GÜVENLI sosyal ticaret için linkle ödeme hizmeti sunan Paymes, yenikilçi bir fintech girişimi. Üç ortak ile kurulan şirket 2019'da yüzde 5.500 büyüdü ve 400 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Paymes altyapısını geliştirdiği ödeme platformuyla sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde alıcı ve satıcının bir mesajlaşma uygulamasını kullanarak kolayca alışveriş yapmasını sağlıyor. Sosyal ticaret kavramının dünyaya yayıldığı ilk günlerden beri bu alanda yapılacak ödemelerin güvenle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüten bir fintech şirketi. Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim, şu bilgileri verdi: "Güvenli alışveriş hizmeti sunmanın yanı sıra kullanıcıyı doldurulması gereken uzun formlardan ve teknik detaylardan kurtararak son derece kolay ve etkili yeni nesil bir ödeme platformu sunuyor. Facebook, Messenger, Instagram, Telegram, Etsy uygulamaları üzerinden hizmet veriyor. Kısa bir süre önce SMS uygulamasını da devreye aldı. Yine kurumlara özel sunduğu altyapıyla da kurumsal ödemelerin alınmasını sağlıyor."4 YILDIR ciro ve çalışan sayısını ikiye katlayan Okyanus Teknoloji, Resolution AI adlı yapay zeka şirketi ile IoT (nesnelerin interneti) sistemlerini daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme, mobil teknolojileri ve iletişim teknolojileri alanında yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri veren Okyanus Teknoloji, yüzde 100 yerli sermaye ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümleriyle 25 ülkede faaliyet gösteriyor. Ar-Ge'ye dayalı üretim yaptıklarını belirten Okyanus Teknoloji CEO'su Rifat Ok, bu sayede görünmeyeni görünür hale getirerek ciro artışına imkân verdiklerini belirtti.HEM Türkiye'de hem de dünyada melek yatırımcılığın önemli şirketlerinden Keiretsu Forum Türkiye'deki teknoloji yatırımlarına hız verdi. 4 kıtada 53 şubesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından olan şirket, Türkiye'de 37 girişime 57 milyon TL melek yatırım gerçekleştirdi. Şirketin Genel Müdürü Duygu Eren, şu açıklamaları yaptı: "Keiretsu Forum Türkiye olarak Corporate Startup Partnership Programı ile girişimlerin inovasyon gücünden kurumların yararlanmasını sağlıyoruz. Programımızın start-up'lara sağladığı birçok katkı var. Türkiye'nin ileri gelen kurumlarını müşteri yapabilmek, kurumları referans olarak göstererek müşteri portföyünü arttırmak gibi..."