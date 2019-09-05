Maliye ekipleri harekete geçti! 72 liralık lahmacunlar...

Geçen dönemde bazı turizm bölgelerinde işletmelerdeki yüksek fiyatlar tüketicinin tepkisini çekmişti. Özellikle menülerde çay ve su fiyatlarının bile 10 kat daha fazla olması çok sayıda şikâyete neden oldu. Maliye yüksek fiyattan ürün satışına rağmen daha az vergi ödemek için düşük ciro beyan eden işletmeleri mercek altına aldı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Muğla Vergi Dairesi'ne bağlı ekipler işletme satış kayıtlarının tutulduğu resmi defter ve belgelerin yanı sıra tedarikçilere verilen siparişlerin kayıtlarının yer aldığı bilgisayar uygulamalarını da inceliyor. Maliye, ilk olarak şikayetlerin en fazla geldiği Bodrum'daki plaj ve işletmeleri denetledi. Yıl boyunca süren genel denetimlerine yeni bir model ekleyen Maliye, şikayetleri de dikkate alarak beyan edilen matrah ile sipariş edilen malın miktarı ve tutarını sorguluyor. Bilgisayarlardaki tedarik sipariş sistemleriyle hasılat tespitini yapmanın, resmi defter ve belgelerle uyumlu olup olmadığını görmenin mümkün olduğu belirtildi. İşletmelerin yüksek fiyatlardan sattığı ürünlerden düşük vergi ödemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.