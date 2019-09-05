Son dakika haberi: Milyonlarca memura müjde! Yeni haklar sağlandı

Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı. Karara göre, enflasyonun dönemler halinde belirlenen zam oranlarını aşması durumunda enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplara yatırılacak. Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. TÜİK personeline seyahat kartı verilecek, avukatlara yol ücreti ödenecek. Bazı belediyeler, il özel idareler ve bağlı kuruluşların personeline tavan miktarından daha fazla sosyal denge tazminatı ödenmeyecek.

