5G’ye en hazır operatörüz

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Temmuz sonunda göreve gelen Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal, geliştirdikleri ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör olduklarını belirtti. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Önal, "Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanıyla çalışan, teknoloji üretiminde dünyayla yarışan bir Türk Telekom göreceğiz. İnternet penetrasyonunu artırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı öncelikli hedeflerimiz..." dedi.Son beş yılda Türkiye'deki internet kullanımının yüzde 48'den 72'ye, hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40'lardan 56'ya yükseldiğine işaret eden Önal, "Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70'ler seviyesinin de üzerine çıkarmak. Ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'ından fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta" diye konuştu. Önal, Türkiye'de son bir buçuk yılda, 3.2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadıklarını aktardı.ÜMIT Önal, Türk Telekom'un mobildeki hızlı büyüme trendini sürdürdüğünü belirterek, "Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayımızı 22.4 milyona yükselttik. Mobilde kaliteli bir şebeke hizmetini yenilikçi paket ve tarifelerimizle birlikte rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz" diye konuştu. Önal, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde, sektöründe en güçlü yatırımı yapan, fiber ağı en hızlı yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiğimiz her hizmet alanında en ileri müşteri deneyimini sunan, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olan, en kaliteli şebeke ve altyapıyı sağlamaya devam eden, en yenilikçi dijital ürün ve hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz" dedi.