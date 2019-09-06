Son dakika! Dolar fiyatları bugün ne kadar? 7 Eylül Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları!

Altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken dolar döviz kurundaki son dakika gelişmelerde piyasaların seyrini değiştiriyor. Ekonomide boyut atlayan Euro Dolar alış ve satış fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Bu bağlamda 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Hem uzun vadeli yatırım hem kısa vadeli alış satış amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyenler haberimizden detaylara erişebilir. İşte 7 Eylül Dolar Euro fiyatlarındaki son dakika bilgisi!

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 EYLÜL 2019) CUMA

Güncel verilerle Dolar ve Euro fiyatlarına dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

İşte detaylar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (7 EYLÜL 2019)

ALIŞ:5,7086

SATIŞ:5,7159

EURO BUGÜN NE KADAR? (7 EYLÜL 2019)

ALIŞ:6,2865

SATIŞ:6,3247