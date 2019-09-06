Türkiye bu gücü ile G7’de olmalı

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RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin gücü ve uluslararası meselelerdeki nüfuzu dikkate alındığında, G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer alması gerektiğini söyledi.5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi. Putin, Çin ve Hindistan'ın da bu formatta yer alması gerektiğini ve bu ülkeler olmadan etkili bir uluslararası organizasyondan söz edilemeyeceğini belirtti. Putin, çok kutuplu bir dünyayı desteklediklerini ve Batı'nın liderliğinin sona erdiğini söyledi.