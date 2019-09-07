D&R’dan okul kampanyası

BUGÜN NELER OLDU

Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı için geri sayım sürerken, D&R öğrencilerin okulda ihtiyaç duyacakları ürünleri bir araya getirdi. Şirket, ailelerin yükünü azaltmak için kampanyalara da hız verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, oldukça kalabalık olan okul ihtiyaçları listesindeki ürünlerin pek çok farklı seçenekle sunulduğu belirtildi.Çocuk çantası, beslenme kutusu ve çocuk matarası ürünlerinde yüzde 30 indirim fırsatı sağlandığı ifade edilirken, kareli, çizgili, telli, sert ya da yumuşak kapalı farklı boyutlardaki defterler ile, kurşun ve renkli kalemler, silgiler, kalem tıraşlar ve tüm bunların bir arada tutulmasını sağlayan kalem kutularının da öğrencilerin beğenisine sunulduğu kaydedildi. Faber-Castell ve Adel'in tüm boyama ürünlerinde yüzde 25, Gıpta markalı defterlerde yüzde 30 indirim, Bic'in seçili ürünlerinden alanlara ise ikinci ürüne yüzde 50 indirim imkânı sağlanıyor. ile alıyor. Aynı zamanda seçili Maped ürünleri, 1 alana 1 bedava fırsatıyla D&R müşterilerini bekliyor.