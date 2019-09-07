İHL metrosunda ışık göründü

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki tünel delme işlemleri tamamlandı. Dün 'Havalimanı 3' istasyonunda yerin 26 metre altında 'Işık Göründü Töreni' düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 37.5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan metro hattı sayesinde havalimanına ulaşımın yarım saate düşeceğini açıkladı. Turhan, "Havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacak"dedi. Turhan, metro hattının Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını, tünellerin yüzde 82'sini de tamamlandığını, 7 ay içerisinde de Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına kazı makinalarının ulaşacağını belirtti.TURHAN, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 30 milyona ulaştığını da belirterek, "Yolcu sayısı hızla artmaya devam edecek. Uçulan nokta sayılarını da arttırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya daha uçulmaya başlandı. Yıl sonuna kadar 10 yeni noktaya ulaşılması bekleniyor" dedi.