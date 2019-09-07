THK’nın 1.4 milyarlık borcu yapılandırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türk Hava Kurumu'nun (THK), borçları yapılandırılıyor. THK'dan yapılan açıklamada, "THK'nın 1.4 milyar liralık banka borcu, onursal başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapılandırılmaya başlandı. Bugün (dün) ilk olarak Vakıfbank'a olan borçlar yapılandırıldı. Diğer bankalara olan borçlarda bir hafta içinde yapılandırılacak. Vergi ve SGK borçlarındaki yapılandırmanın da en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan THK tekrar ayağa kalkıyor" denildi.Başkan Erdoğan'ın 94 yıllık geçmişe sahip kurumun içine düşürüldüğü sıkıntıların çözümü için harekete geçilmesi direktifi verdiği belirtilen açıklamada, "Böylece THK personelini derinden üzen hacizli gayrimenkuller başta olmak üzere mal varlığımız üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılmasını, gelir getirici projelerimizi hayata geçirebilmeyi ve finansal dengemizi yeniden kurmayı amaçlıyoruz" denildi.