100 milyar dolarlık hedef masaya yatırıldı

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için temaslar hızlandı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldikten sonra akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda onuruna verilen resepsiyona katıldı. Bakan Ross'un burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, "Uzun bir yol ama kararlılıkla bunu başarmamız gerekir" dediği öğrenildi.







TAİK'E BAŞKANLIK ETTİ

Ross, dün de İstanbul temasları kapsamında Türk ve ABD iş dünyasının özel sektör temsilcileri ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Görüşmede, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevher, mobilya, tekstil sektöründe ABD'ye ihracat kapasitesinin artırması konusunda yapılacaklar masaya yatırıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Pekcan, Ross onuruna İstanbul'da bir yemek verdi. İki ülke iş dünyası da yemekte hazır bulundu. Yemeğin ardından ABD'li Bakan Ross, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Ross'un toplantıda özellikle sivil havacılık alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak teknoloji ile ürün üretimi projelerine sıcak baktığı öğrenildi. Ross, iş dünyasının sorularına da yanıt verdi. ABD'li bakan onuruna akşam da TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yemek verdi. Yemeğe Türk ve ABD'li işadamları katıldı.







ÜÇ ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Çırağan Sarayı'ndaki DEİK/ TAİK Yürütme Kurulu toplantısında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, ikili ilişkilerde son dönemde gündemde yer bulan konulara rağmen ticaret hacminde düşüş yerine artış yaşandığını dile getirdi. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise G20 toplantıları esnasında iki liderin ticaret hedefini 100 milyar dolara çıkarttığını belirterek, BCG'ye (Boston Consulting Group) rapor hazırlatıldığını söyledi. Yalçındağ, rapor neticesinde ticaret, yatırım ile algı ve tanıtım başlığı altında üç çalışma grubunun kurulacağını açıkladı.



YARISI BİZDEN YARISI TÜRKİYE'DEN

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise DEİK/TAİK toplantısında önemli mesajlar verdi. Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ross, hazırlatılan raporu detaylı bir şekilde incelediğini belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülkenin eşit olarak, yarı yarıya katkıda bulunması gerektiğinin altını çizen Ross, "1700'den fazla Amerikalı şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu avantajlı bir başlangıç. Amerika'ya giden Türk KOBİ'leri girişimcilik ruhuna sahip. KOBİ'lere yönelik çalışmalar yapılması gerek. Devletler arasındaki işbirliği yeterli değil. Özel sektörün işbirliğine ihtiyaç duyuluyor. Bu projede kilit çözüm, en alt noktaya inilerek, kimin neyi ve nasıl yapacağını belirlemesi... Bundan sonraki süreçte başka bir rapora ihtiyaç yok. Daha hızlı ve elini taşın altına koyacak iş insanlarına ihtiyaç var" dedi. Ross, Amerika'ya yatırım için şu an en doğru zaman olduğunu belirtirken, "Türkiye Çin'den daha avantajlı" dedi.



SON GÖRÜŞME SALI GÜNÜ ANKARA'DA

Tİcaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız" dedi.

Pekcan, ticaretin önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili Türkiye'nin beklentilerini dile getirdiklerini söyledi. Ziyaretin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirten Pekcan, yol haritasını netleştireceklerini söyledi.

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