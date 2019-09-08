A Para’dan “Bayim Olur musun”a destek

BUGÜN NELER OLDU

A Para'nınAna Medya Sponsoru olduğu ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, Bayim Olur musun Fuarı, 10-13 Ekim İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde başlıyor. KOBİ'lerin sesine kulak veren A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı programlarla patronlar dünyasını ekrana taşıyarak, yüksek kalite HD yayınlarıyla tematik kanallara kısa zamanda yepyeni bir soluk getiriyor.Piyasaların nabzını tutan A Para, Ana Medya Sponsoru olarak çeşitli sektörlerden en doğru haberleri ve uzman konuk değerlendirmeleriyle, Bayim Olur musun Fuarı'nın geniş özetini ekranlara taşıyacak. A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda katılımcı firmaların markalarını ön plana taşımalarında ve reklam ihtiyaçlarında onlara yardımcı olacak.