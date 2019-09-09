Samuray Civic’le hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

İLK 8 ayda 9 bin adeti Civic Sedan olmak üzere 10 bin 633 adet satış gerçekleştiren Honda Türkiye'nin yıl sonu toplam satış hedefi 20 bin adet. Yıl sonuna kadar 7bin-7 bin 200 adet Civic Sedan satmayı planlayan Honda Türkiye, böylece 2019'u 17 bin 500 adet Civic Sedan satışıyla kapatacak. Makyajlı Civic Sedan'ın basın toplasında konuşan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2017'de yüzde 5.9 olan pazar paylarını 2019 sonunda yüzde 6.5'i çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının yaklaşık 380 bin adetle kapanmasını beklediklerini ifade eden Kılıçer "Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de yapacağı toplantıdan faiz indirimi bekleniyor. Bu da taşıt kredilerine yansıyacaktır. Faizdeki düşüş hafif bir ivmelenme sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı. Honda Türkiye Pazarlama Müdürü Serdar Akman ise Civic Sedan'ın Türkiye'de C-Sedan pazarında en çok satan dördüncü model olduğunu söyledi. Filo hariç satışlara bakıldığında ise Civic Sedan'ın ikinci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Akman, "Bireysel müşteriler, filo müşterilerine göre markaya daha sadık. Ekonomik sallantı dönemlerinde filo satışı yapmayan markalar daha az etkileniyor" dedi.HONDA Civic Sedan'ın yenilenen versiyonunda daha sportif bir görünüm kazanan dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkat çekiyor. Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar Civic sedan'ı çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle sınıfının standartlarını zorluyor.