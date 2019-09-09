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Son dakika haberi: Emekliye en az 2150 TL! maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında aldıkları zam ve iki bayramda alınan ikramiyeler ile yüzleri gülen milyonlarca vatandaş, yeni yılda yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladılar. Bilindiği üzere, maaşlara yapılacak zam miktarında en önemli etken yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları oluyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 08:17
Son dakika haberi: Emekliye en az 2150 TL! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayında maaşlara yapılan zam ile yüzleri gülen emekliler, aynı zamanda iki dini bayramda biner liralık ikramiyeleri ceplerine koymuşlardı. Yeni yıl öncesi yapılacak maaş zammını merak eden vatandaşlar son dakika gelişmelerini de yakından takip ediliyor. Peki, maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artışta en büyük etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamları olacak. Son 6 aylık dönemin baz alınacağı enflasyon rakamlarında şuana kadar açıklanan rakamlar ile birlikte en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı…

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Son dakika haberi: Emekliye en az 2150 TL! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
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