Son dakika haberi: Emekliye en az 2150 TL! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Temmuz ayında maaşlara yapılan zam ile yüzleri gülen emekliler, aynı zamanda iki dini bayramda biner liralık ikramiyeleri ceplerine koymuşlardı. Yeni yıl öncesi yapılacak maaş zammını merak eden vatandaşlar son dakika gelişmelerini de yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artışta en büyük etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamları olacak. Son 6 aylık dönemin baz alınacağı enflasyon rakamlarında şuana kadar açıklanan rakamlar ile birlikte en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı…