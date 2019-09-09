Son dakika haberi | SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 2150 TL!

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Temmuz ayında milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ceplerine koymuşlardı. Öte yandan iki dini bayramda da biner liralık ikramiye hak kazanmışlardı. Şimdi ise gözler yeni yılda yapılacak olan Ocak zammına çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Temmuz zammı için yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları, Ocak için ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları önemli etken oluşturuyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…