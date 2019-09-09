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| SSK ve BAĞ-KUR maaşları ne kadar olacak? Emekliye 2150 TL!

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında zam alan vatandaşlar, ayrıca iki bayramda da biner liralık ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Şimdi ise gözler Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam da en büyük etken enflasyon rakamları olacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek olan 6 aylık enflasyon tutarı yapılan zam miktarını belirleyecek. İlk 2 aylık veriler neticesinde ise fikirler oluşmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, arama motoru üzerinden ‘’ aratmasında bulunuyorlar. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 07:35
Son dakika haberi | SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 2150 TL!

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Temmuz ayında milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ceplerine koymuşlardı. Öte yandan iki dini bayramda da biner liralık ikramiye hak kazanmışlardı. Şimdi ise gözler yeni yılda yapılacak olan Ocak zammına çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Temmuz zammı için yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları, Ocak için ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları önemli etken oluşturuyor. Peki, ? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

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Son dakika haberi | SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye 2150 TL!
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