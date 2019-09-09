Yüzen santraller dünyaya ışık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership'in 235 megavat kapasiteli yüzer elektrik gemisi "Ayşegül Sultan", Senegal'in elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini karşılamak üzere bugün Karmarine Tersanesi'nden yola çıkıyor. Dünyada 10'dan fazla ülkede, 22 yüzer enerji santraliyle faaliyet gösteren Karpowership'in, bu alanda 5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, Karmarine Tersanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrik ihtiyacı bulunan ülkelere uygun fiyatlı elektriği hızlı ve güvenilir bir yolla sunmayı amaçladıklarını ve yaklaşık bir aylık sürede ülkelerin baz elektrik yükünü oluşturabilecek kapasitede enerji gemilerini devreye alabildiklerini söyledi. Gelecek dönemdeki yatırım planlarını da açıklayan Zeynep Harezi, "Şu anda kapasiteleri 2 bin megavat seviyesini bulan enerji gemilerimiz inşa halinde. 3 bin megavatlık kapasiteli gemilerimiz de planlama aşamasında. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 5 bin megavat kapasiteli 20 enerji gemisini daha filomuza katmayı planlıyoruz" diye konuştu.