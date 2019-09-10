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'den 'da indirim kampanyası!

(), ’ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 15:10
THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası!

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanya, İstanbul ve Ankara'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 10-20 Eylül'de satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2019-31 Mart 2020'da her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY'nin resmi internet sitesi ücreti olan bu fiyatın, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

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THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası!
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