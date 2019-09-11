Türkiye birçok ülkeye örnek oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'dedepreme karşı sigortaya başvurmuş durumda. Halk arasındadiye bilinen ve 2000'de kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası istatistiklerine göregibi bir oran var Türkiye genelinde. Yüzde 62 ile en yüksek sigortalılık oranına sahipyüzde 49 ileu, yüzde 46 ile, yüzde 44 ile, yüzde 39 iletakip ediyor. En düşük oran ise yüzde 38 ile. Allah korusun ama bugün büyük bir depremde hasar ödeyebilme kapasitesiulaşmış durumda. Bu rakamlara bakarak deprem riskinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de henüz yeterince deprem sigortası satılmadığını söylemek mümkün. Bardağın yarısı dolu ya da boş demek mümkün. Ancak örneğin bir de dünyanın en büyük depremlerine maruz kalan ve en gelişmiş sigorta sektörüne sahipbakınca aslında alınanne kadarolduğunu görmek mümkün. ABD'de gerçekleşen tarihin 10 büyük depremin altısının gerçekleştiğisigortalı ev oranıgibi düşük bir oranda kalmış durumda. 1994 yılında gerçekleşen en büyük maddi zararlı depremin sigortalanmış zararıbulmuşkengibi bir oranda sigorta olmaması Türkiye'deki seviyenin çok da kötü olmadığının kanıtı gibi. DASK'ın Türkiye'deki çalışmalarının Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan ve Romanya gibi birçok ülke tarafında model alınması da aslında başarılı gidişi gösteriyor. Nüfusun büyük bölümünü barındırdığı için Marmara Bölgesi ve özellikle de İstanbul,. Büyük bir depremin yüksek olasılığıyla yaşayan Marmara'davedepremden önce bitmesi temennisiyle...