Türkiye birçok ülkeye örnek oluyor

Türkiye'de iki evden biri
depreme karşı sigortaya başvurmuş durumda. Halk arasında DASK
diye bilinen ve 2000'de kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası istatistiklerine göre yüzde 52
gibi bir oran var Türkiye genelinde. Yüzde 62 ile en yüksek sigortalılık oranına sahip Marmara'yı
yüzde 49 ile İç Anadol
u, yüzde 46 ile Akdeniz
, yüzde 44 ile Karadeniz
, yüzde 39 ile Doğu Anadolu
takip ediyor. En düşük oran ise yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
. Allah korusun ama bugün büyük bir depremde hasar ödeyebilme kapasitesi 20 milyar liraya
ulaşmış durumda. Bu rakamlara bakarak deprem riskinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de henüz yeterince deprem sigortası satılmadığını söylemek mümkün. Bardağın yarısı dolu ya da boş demek mümkün. Ancak örneğin bir de dünyanın en büyük depremlerine maruz kalan ve en gelişmiş sigorta sektörüne sahip ABD'ye
bakınca aslında alınan mesafenin
ne kadar büyük
olduğunu görmek mümkün. ABD'de gerçekleşen tarihin 10 büyük depremin altısının gerçekleştiği California'da
sigortalı ev oranı yüzde 10
gibi düşük bir oranda kalmış durumda. 1994 yılında gerçekleşen en büyük maddi zararlı depremin sigortalanmış zararı 44 milyar doları
bulmuşken yüzde 90
gibi bir oranda sigorta olmaması Türkiye'deki seviyenin çok da kötü olmadığının kanıtı gibi. DASK'ın Türkiye'deki çalışmalarının Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan ve Romanya gibi birçok ülke tarafında model alınması da aslında başarılı gidişi gösteriyor. Nüfusun büyük bölümünü barındırdığı için Marmara Bölgesi ve özellikle de İstanbul, yüzde 100'leri hedefliyor
. Büyük bir depremin yüksek olasılığıyla yaşayan Marmara'da kentsel dönüşüm
ve sigorta bilincinin
depremden önce bitmesi temennisiyle...