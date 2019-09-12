İlk kez ev alan % 1 harç ödesin

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Gayrimenkul sektöründe güncel satış rakamlarının tartışıldığı bir dönemde Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, ev sahipliği oranının düştüğüne fakat verilerin yanlış yorumlandığına dikkat çekti. Türkiye'nin ev sahipliği oranında dünyanın gerisinde olduğunun altını çizen Çelik, "Araştırmaların yapıldığı 47 ülke arasında ülkemiz 41'inci sırada yer alıyor. Kiracı oranımız ise yüzde 24.7 seviyesinde. Alınan bunca önlem ve teşviklere rağmen ev sahipliği oranı yükselmiyor" dedi.Kamu veya özel sektör işbirliğiyle ev sahipliği oranını yükseltmek amacıyla çözüm üretmek gerektiğini belirten Çelik, çeşitli model ve kampanyalarla bu oranın yükselişe geçeceğini söyledi. Çelik, "Özellikle dar gelirli ya da ilk evini alacaklara ayrıcalıklı kampanya modelleri süreci desteklemek adına sunulmalı. Üretilecek model kampanyaların yatırımcılardan öte diğer potansiyel ev alıcılarına ulaşabilmesi için; 35 yaş altı olma, yeni evli olma, ev sahibi olmama gibi özel kriterlerle teşvik verilmeli" şeklinde konuştu.Çelik, şöyle devam etti: "Üretilecek model kampanyaların yatırımcılardan öte diğer potansiyel ev alıcılarına ulaşabilmesi için; 35 yaş altı olma, yeni evli olma, ev sahibi olmama gibi özel kriterlerle teşvik paketleri oluşturulabilir. Örneğin ilk evini alacaklar için, tapu harcı yüzde 1'e düşürülmeli. Konut kredisi ev fiyatının yüzde 90'ına kadar kullandırılmalı. KDV oranı tüm konutlar için yüzde 1 olmalı. 35 yaş altı gençler için ise tapu harcı tamamen kaldırılmalı. Ücretli çalışanların ödedikleri konut kredisi faizlerini ödedikleri gelir vergisinde indirim konusu yapılabilmeli. Bu tarz teşviklerle hem satışlar artar, hem de ev sahipliği oranı ciddi anlamda yükselir."Mahmut Sefa Çelik, sektördeki sorunları şöyle sıraladı:* En temel ve kronik meselemiz batılı ülkelerin çok üzerindeki konut kredisi faiz oranları... Belli teşviklerle konut kredisi faizlerinin mümkün olduğu kadar aşağı çekilmesi önemli.* Büyük şehirlerimizde uygun maliyetli, ulaşım imkânları çözülmüş, orta ve alt gelir grupları ile ilk evinin sahibi olacak genç ve ücretli çalışanlar için projeler üretilmesi gerekir.* Anayasamızda altı çizilecek kadar temel bir ihtiyaç olan barınma ihtiyacını karşılayan konutun üzerindeki KDV ve tapu harcı gibi oransal olarak yüksek vergisel yüklere düzenlemeler getirilmesi şarttır.