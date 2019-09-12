Katılım Emeklilik’ten ‘Gülümseten’ sigorta

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Katılım sigortacılığında hizmet verdiği ürünlerle dikkat çeken Katılım Emeklilik, sağlık tarafındaki yeni ürününü duyurdu. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adı verilen yeni ürün ile ilgili konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak milletimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını doğru ürünlerle çözüyoruz. Sağlıkta da faizsiz sigorta olabileceğini gösterdik ve teveccühle karşılandık. Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile bu kategorideki büyümemizi sürdürüyoruz" dedi. Sincek, "Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Katılım Emeklilik olarak güçlü teknolojik altyapımız ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünlerimizle sağlık sigortalarında da farkımızı ortaya koyuyoruz.Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz. Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünümüzü Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve yakın zaman önce sunduğumuz Gülümseten Sağlık Sigortası takip etti. İhtiyaca odaklanan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.