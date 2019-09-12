TL referans faizli bonoya talep yağıyor

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Kur ve faiz riskini yönetme imkânı sağlayan Türk Lirası referans faiz oranıyla (TLREF) bono ihracı yapan bankalar arasına Vakıfbank ve Garanti BBVA da katıldı. Vakıfbank, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi. 6 ay vadeli, 500 milyon TL tutarındaki işleme 700 milyon TL'lik talep geldi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni ürünümüze gelen yoğun talep, bankamıza duyulan güvenin büyük bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemlerde farklı yapılar altında TLREF endeksli daha uzun vadeli ihraçlar gerçekleştirerek ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Garanti BBVA da TLREF'e endeksli ilk finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Ayda bir kupon ödemeli, 93 gün vadeli, 300 milyon TL nominal tutarında planlanan finansman bonosunun faizi, Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine yüzde 0.25 ilave getiri olarak belirlendi. Yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu, ihraç 975 milyon TL olarak tamamlandı. Garanti BBVA özel bankalar arasında yapılan en yüksek hacimli TLREF'e endeksli ihracı gerçekleştirmiş oldu.