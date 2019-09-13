5 yılda 100 bin patent ve faydalı model başvurusu

BUGÜN NELER OLDU

Şirketlerin rekabete ayak uydurabilmek, yeni gelişmelere hakim olabilmek ve büyüyebilmek için öncelikle sınai mülkiyet haklarını güvence altına almaları gerekiyor. Türkiye'de son 5 yılda patent ve faydalı modele yönelik yapılan toplam 100 bine yakın başvuru, geçmiş yıllar dikkate alındığında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ancak ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu sayı yeterli değil. Atılacak etkin adımlarla bu sayıyı artırmak mümkün. Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu'nun (WIPO) 2017 yılı verilerine göre, dünyada en çok patent başvurusunda bulunan ülke, 1 milyondan fazla başvuru ile Çin. Ardından ABD ve Japonya geliyor.Destek Patent tarafından TÜRKPATENT'in son 5 yıllık verileri üzerinden gerçekleşen analize göre, Türkiye'de 2014-2018 yılları arasında patent ve faydalı model başvurularındaki toplam sayı, yaklaşık 100 bini buluyor. Patentte en parlak dönem 2017 yılı olurken, faydalı modelde ise 2015'te rekora ulaşılmış. Başvurularda ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul'un ardından sıralama Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Kocaeli illeri arasında değişiyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'dan son beş yılda yapılan toplam başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin civarında.