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uçağında ‘kaçırılma’ paniği

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Antalya uçağında ‘kaçırılma’ paniği
Moskova-Antalya seferini yapan Airbus A321-231 tipi yolcu uçağının, önceki gece teknik arıza yüzünden Rusya'nın Krasnodar Havaalanı'na acil iniş yapmasının perde arkası belli oldu. TürkRus.com sitesindeki habere göre Red Wings Havayolu Şirketi'ne ait uçağın, görevlilerin radar vericisindeki kodu 'Uçak kaçırıldı' şeklinde vermesi üzerine ülkenin güneyindeki Krasnodar kentinde acil iniş yaptığı öğrenildi. Uçağın Karadeniz üzerindeyken önce mürettebatla irtibatın kesildiği ve tüm kanallarda sessizlik olduğu, ardından mürettebatın yanlışlıkla 'Uçak kaçırıldı' ve 'Arıza var' kodlarını girerek kuleyi 2 kez yanılttığı anlaşıldı. DIŞ HABERLER
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Antalya uçağında ‘kaçırılma’ paniği
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