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Bakan Albayrak'tan "dengelenme süreci" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı ,"Dengelenme süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 13.9.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 21:48
Bakan Albayrak'tan dengelenme süreci mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ekonomideki dengelenme sürecini ele aldı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımları:

Dengelenme süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum.

Dengelenme dönemi başarılarının başında hiç şüphesiz ekonomimizin kronik sorunlarından cari dengede kırılan tarihi rekor geliyor. 4,4 milyar dolarlık cari fazla, küresel ticaretin türbülanstan geçtiği bu dönemde ekonomimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor..

piyasalar
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Bakan Albayrak'tan "dengelenme süreci" mesajı
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