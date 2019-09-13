Borçlanmaya tek çatı

BUGÜN NELER OLDU

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Böylece, dünyadaki gibi işlerin tek elden yürütülmesinin yolu açıldı. Genel Müdürlüğe de Mustafa Turan getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi. Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu. Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler dikkate alındı. Genel müdürlük, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarıp, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yaptıracak. Bunların satış miktarlarını, faizlerini belirleyecek. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da ilişkiyi yürütecek.2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mustafa Turan, kariyerine 2003'te Vakıfbank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Bankada çeşitli görevlerde bulunan Turan, Türk bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif rol aldı.