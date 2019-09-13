Fabrika bastılar

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Vatandaşın ekmeğinin yanı sıra işçilerin ekmeğine de göz koyan, işçiye önce sendikal baskı yapan, ardından da işten çıkaran CHP'li İBB yönetimi, önceki gün İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) Cebeci fabrikasında bir skandala imza attı. DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası'nın Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet, İHE'nin fabrikasını bastı. Hak-İş'e bağlı Öz Gıda İş Sendikası, yetkili sendika olmasından dolayı Seyit Aslan ve beraberindeki heyetin fabrikaya girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Gıda-İş Sendikası üyeleri, Sultangazi CHP Meclis üyeleriyle birlikte fabrika önünde provakasyon yaptı.Hak-İş'e bağlı Öz Gıda İş Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, "Biz Bedrettin Dalan döneminden beri burada yetkili sendikayız. 40 yıldır hiçbir siyasi partinin desteğini almadık. Ancak önceki gün gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Bir partinin meclis üyeleri, bir sendika başkanıyla fabrikaya gelerek açıkça taraf olduğunu gösterdi" dedi. DİSK Gıda-İş Sendikası yöneticilerinin işçilere üyelik baskısı yaptığını anlatan Şengün, şöyle konuştu: "'Artık parti değişti. AK Partili işçileri işten çıkaracağız. Buradaki sendikayı da göndereceğiz' şeklinde söylemlerle işçi arkadaşlarımızı provoke etmeye çalışıyorlar. İşçi arkadaşlarımız, önceki gün iş çıkışı, bu tavırları nedeniyle DİSK'i protesto etti."